Производители рыбных консервов боятся потерять рынки из-за высоких экспортных пошлин

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Высокие экспортные пошлины могут стать причиной потери части зарубежных рынков для российских производителей социальных рыбных консервов, сказал "Интерфаксу" председатель совета директоров группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич.

"Наше предприятие, как и все рыбоперерабатывающие заводы Калининградской области, в настоящее время работают на склад. Речь идет о дешевых консервах "Килька в томатном соусе", которые выпускают все рыбзаводы региона. Причина проста - высокие экспортные пошлины", - сообщил он.

По его словам, с начала октября ГК "За Родину" не поставляла эти консервы в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Экспорта нет несмотря на то, что в октябре экспортная пошлина снизилась до 5,5%.

"Рентабельность социальных консервов у нас и у других заводов порядка 3-4%. Поставлять себе в убыток никто не будет. Если только в экспортных контрактах нет высоких штрафов. В результате, если такая ситуация еще продлится какое-то время, тот же рынок Узбекистана, Азербайджана, где востребованы эти российские консервы, стремительно займет Латвия", - полагает Лютаревич.

У ГК "За Родину" на складе скопилось более 5 млн банок консервов на сумму свыше 200 млн рублей. "При этом компания продолжает поставки в страны, на которые экспортные пошлины не распространяются", - отметил рыбопромышленник.

"Надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен, так как есть на это сигналы. Ждем заседания комиссии министерства экономики России, где будет подниматься проблема", - заключил Лютаревич.

ГК "За Родину" - одно из самых крупных в Калининградской области рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Во флоте группы 12 судов, годовой вылов превышает 20 тысяч тонн. Компания выпускает около 10 млн банок рыбных консервов в месяц, а также другую рыбную продукцию.