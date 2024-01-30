Калининградские компании в 2023 г. увеличили на 4% вылов рыбы за пределами вод РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рыбопромысловые компании Калининградской области в 2023 году увеличили вылов в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана на 4% по сравнению с показателем предыдущего года – до 165,213 тыс. тонн, сообщило региональное Агентство по рыболовству.

Отмечается, что основными объектами промысла являлись скумбрия, путассу, сельдь атлантическая, окунь-клювач, мойва, треска и пикша.

Вылов скумбрии возрос на 11% до 59,480 тыс. тонн, путассу на 9% до 50,372 тыс. тонн, мойвы – на 42% до 5,575 тыс. тонн, трески – на 46% до 5,256 тыс. тонн, пикши – на 53% до 1,607 тыс. тонн.

В зоне НЕАФК (район регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике) калининградские промысловики почти полностью освоили квоты добычи окуня-клювача (на 96%) и сельди атлантической (на 99%).

Суммарный вылов в Баренцевом море возрос в 6 раз - до 9,936 тыс. тонн, в открытой части Норвежского моря (район регулирования НЕАФК) - на 13%, до 64,543 тыс. тонн, в подрайоне Рейкьянес (район регулирования НЕАФК) - на 37%, до 32,027 тыс. тонн, в подрайоне Гренландского моря (архипелаг Шпицберген) - в 2 раза, до 1,915 тыс. тонн.

В Баренцевом море суммарное освоение выделенных квот добычи окуня-клювача, трески, пикши и мойвы составило 96%.

Отмечается, что вылов рыбы в России в 2023 году оказался рекордным за последние 30 лет – российские рыбаки добыли более 5,3 млн тонн рыбы.

Агентство по рыболовству Калининградской области является региональным органом исполнительной власти, осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению госимуществом и правоприменительные функции в сфере рыболовства, аквакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических ресурсов.