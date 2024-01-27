Новак отметил, что нефтяной рынок сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас рынок сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, поэтому ситуация контролируемая", - сказал он.

По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные обязательства по сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с в первом квартале 2024 года по сравнению с маем-июнем 2023 года. "Конечно, мы вышли (на сокращение в 500 тыс. б/с - ИФ)", - сказал он.