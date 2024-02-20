В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия после введения санкций переориентировала экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки, заявил вице-премьер Александр Новак на форуме "Россия".

В представленным им слайдах говорится, что на дружественные страны в 2023 году пришлось 86% экспорта нефти по сравнению с 40% в 2021 году, и 84% экспорта нефтепродуктов по сравнению с 30% в 2021 году.

Ранее Новак сообщал, что экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году.

Переработка нефти в 2023 году составила 275 млн т.