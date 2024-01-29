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Суд в США обязал Bayer выплатить $2,25 млрд по иску о гербициде Roundup

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд города Филадельфия постановил, что немецкая компания Bayer AG должна выплатить американцу Джону Маккивисону в общей сложности $2,25 млрд по иску об использовании гербицида Roundup, который предположительно вызывает рак.

Roundup является продуктом компании Monsanto, которую Bayer приобрела в 2018 году за $63 млрд. С тех пор капитализация Bayer рухнула на 70%. В понедельник акции компании дешевеют на 5%.

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В последнее время Bayer выиграл большую часть дел, связанных с Roundup. Однако американские суды рассматривают тысячи исков, компенсации по которым составляют миллиарды долларов. Так, в ноябре суд обязал компанию выплатить трем потерпевшим в штате Миссури $1,5 млрд. Следующее дело будет рассматриваться в суде штата Делавэр в начале февраля.

"Недавние проигрыши в судах могут заставить руководство компании предпочесть более консервативную дивидендную политику, от снижения выплат до их полной заморозки", - отметили аналитики Morgan Stanley.

Bayer утверждает, что Roundup безопасен для здоровья. Представитель компании отметил, что последнее решение суда "противоречит огромной массе научных доказательств". Фирма намерена подать апелляцию с целью отменить решение суда или сократить размер выплат.

Bayer США Monsanto Roundup
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