Bayer зафиксировала чистый убыток во II квартале, рынок ожидал прибыли

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2024 года в связи со слабыми результатами сельскохозяйственного подразделения (Crop Science).

Как говорится в пресс-релизе Bayer, чистый убыток в минувшем квартале составил 34 млн евро. Опрошенные Vara Research аналитики в среднем ожидали, что компания получит чистую прибыль в размере 70 млн евро.

Годом ранее Bayer зафиксировала чистый убыток в размере 1,89 млрд евро из-за крупных разовых списаний.

Скорректированная EBITDA компании во втором квартале текущего года уменьшилась до 2,11 млрд евро с 2,53 млрд евро годом ранее, но превысила консенсус-прогноз аналитиков в 2,08 млрд евро.

Квартальная выручка Bayer повысилась до 11,14 млрд евро с 11,04 млрд евро, что также оказалось лучше ожиданий рынка (10,82 млрд евро).

Выручка подразделения Crop Science, которое включает производство семян и средств защиты растений, увеличилась на 1,1%, до 4,98 млрд евро. При этом скорректированная EBITDA этого бизнеса упала на 28%, до 524 млн евро, в условиях сложной среды в сельскохозяйственном секторе, отмечают в Bayer.

Доходы фармацевтического бизнеса компании выросли на 4,5% и составили 4,61 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - на 5,3%, до 1,46 млрд евро.

Bayer подтвердила прогноз, согласно которому ее скорректированная EBITDA в этом году составит 10,2-10,8 млрд евро. При этом в компании ожидают, что годовая динамика выручки без учета колебаний валютных курсов будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона (от снижения на 1% до повышения на 3%).

Кроме того, Bayer улучшила прогноз изменения выручки фармподразделения в этом году: теперь она ожидает, что ее повышение составит до 3%, тогда как ранее прогнозировала снижение до 4%.

Акции Bayer теряют в цене 0,1% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 20%.