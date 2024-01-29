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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Petrobras за год увеличила добычу нефти и газа на 3,7%, до 2,8 млн б/с

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов бразильской государственной нефтегазовой Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) по итогам 2023 года составила 2,78 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,7% выше показателя 2022 года, сообщает компания. Добыча нефти составила 2,24 млн б/с.

"Эти результаты превысили прогнозы нашего Стратегического плана 2023-2027 и соответствовали прогнозу добычи, пересмотренному в ноябре 2023 года, в диапазоне +/- 2%. Ярким событием 2023 года стало достижение годового рекорда совокупной добычи нефти и природного газа в подсолевых месторождениях - 2,17 млн б.н.э., что превзошло предыдущий рекорд - 1,97 млн б.н.э. в 2022 году - и составило 78% от общего объема добычи", - говорится в сообщении.

Доказанные запасы углеводородов Petrobras на конец 2023 года составили 10,9 млрд б.н.э. по стандартам SEC. По итогам 2022 года доказанные запасы оценивались в 10,5 млрд б.н.э., таким образом за год они увеличились на 3,8%.

Обеспеченность Petrobras запасами углеводородов при текущем уровне производства сохранилась на уровне 12,2 лет. Отмечается, что на нефть и конденсат приходится 84% запасов, на газ - 16%.

При этом, по оценкам ANP/SPE, доказанные запасы углеводородов Petrobras на конец 2023 года составили 11,1 млрд б.н.э., что на 3,7% выше по сравнению с 2022 годом.

Petrobras SEC Бразилия
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