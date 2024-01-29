"Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов начиная с 2024 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов начиная с 2024 года, заявила CFO компании Наталья Борисова yf презентации с аналитиками "Синары" в преддверии IPO.

"Если говорить про дивидендную политику, мы понимаем, как важно в нынешних реалиях инвесторам, особенно розничным, видеть не только рост стоимости компании, в которую они инвестируют, но и получать дивидендные доходы. Поэтому мы собираемся распределять дивиденды уже начиная с 2024 года", - сказала она.

В январе 2024 года совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов будет рассчитываться "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывавшейся макроэкономической конъюнктуры". На размер дивидендов будут, в том числе, влиять макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др. факторы.

Борисова сообщила, что по итогам 2023 года соотношение чистого долга к EBITDA ожидается на уровне 3,5х. "Поэтому у нас рассматривается вопрос выплаты дивидендов за 2023 год, но он будет решаться советом директоров", - сказала топ-менеджер.

С учетом того, что "Делимобиль" рассчитывает выплачивать дивиденды 2 раза в год, "по итогам I полугодия 2024 года мы будем распределять дивиденды", - добавила Борисова.

За 9 месяцев 2023 года скорректированная EBITDA "Делимобиля" составила 4,48 млрд рублей, чистый долг - 19,88 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA за предыдущие 12 месяцев - 3,5х. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 1,4 млрд рублей.

"Начиная с 2024 года мы выйдем в наш таргет - быть (по соотношению чистый долг к EBITDA - ИФ) на уровне меньше 3х, исходя из наших планов по росту операционной прибыли и по оптимизации долга", - отметила Борисова.

29 января "Делимобиль" установил диапазон размещения в преддверии IPO в 245-265 рублей за акцию. Компания проведет предварительный сбор заявок от институциональных и частных инвесторов в рамках IPO в период с 29 января по 5 февраля. Предполагается, что торги акциями "Делимобиля" стартуют не позднее 7 февраля.

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Допэмиссия в рамках IPO "Делимобиля" может составить до 10% от текущего уставного капитала компании.