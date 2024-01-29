Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

"Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов начиная с 2024 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов начиная с 2024 года, заявила CFO компании Наталья Борисова yf презентации с аналитиками "Синары" в преддверии IPO.

"Если говорить про дивидендную политику, мы понимаем, как важно в нынешних реалиях инвесторам, особенно розничным, видеть не только рост стоимости компании, в которую они инвестируют, но и получать дивидендные доходы. Поэтому мы собираемся распределять дивиденды уже начиная с 2024 года", - сказала она.

В январе 2024 года совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов будет рассчитываться "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывавшейся макроэкономической конъюнктуры". На размер дивидендов будут, в том числе, влиять макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др. факторы.

Борисова сообщила, что по итогам 2023 года соотношение чистого долга к EBITDA ожидается на уровне 3,5х. "Поэтому у нас рассматривается вопрос выплаты дивидендов за 2023 год, но он будет решаться советом директоров", - сказала топ-менеджер.

С учетом того, что "Делимобиль" рассчитывает выплачивать дивиденды 2 раза в год, "по итогам I полугодия 2024 года мы будем распределять дивиденды", - добавила Борисова.

За 9 месяцев 2023 года скорректированная EBITDA "Делимобиля" составила 4,48 млрд рублей, чистый долг - 19,88 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA за предыдущие 12 месяцев - 3,5х. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 1,4 млрд рублей.

"Начиная с 2024 года мы выйдем в наш таргет - быть (по соотношению чистый долг к EBITDA - ИФ) на уровне меньше 3х, исходя из наших планов по росту операционной прибыли и по оптимизации долга", - отметила Борисова.

29 января "Делимобиль" установил диапазон размещения в преддверии IPO в 245-265 рублей за акцию. Компания проведет предварительный сбор заявок от институциональных и частных инвесторов в рамках IPO в период с 29 января по 5 февраля. Предполагается, что торги акциями "Делимобиля" стартуют не позднее 7 февраля.

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Допэмиссия в рамках IPO "Делимобиля" может составить до 10% от текущего уставного капитала компании.

Делимобиль Каршеринг Руссия Наталья Борисова Синара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Производители мяса РФ выступили против введения отчетности о парниковых газах

ЦБ РФ скорректировал надбавки по необеспеченным потребительским кредитам

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Finnair отменит около 550 рейсов на этой неделе из-за забастовки в Финляндии

"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });