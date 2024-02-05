Торги акциями "Делимобиля" начнутся на "Мосбирже" 7 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") начнут обращение на МосБирже 7 февраля, говорится в сообщении площадки.

Акции будут торговаться под тикером DELI, они получат второй уровень листинга.

Ранее 5 февраля "Делимобиль" сообщил об увеличении объема IPO - на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов.

"В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 млрд рублей, включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", - говорилось в пресс-релизе.

Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3 млрд рублей. В компании сказали "Интерфаксу", что изначальный общий объем сделки, с учетом стабилизационного опциона, мог составить до 3,5 млрд.

29 января компания установила диапазон цены размещения в размере 245-265 рублей за акцию; ее капитализация, исходя из диапазона, оценивалась в 39,2-42,4 млрд рублей без учета допэмиссии.