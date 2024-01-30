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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

ЦБ РФ оценил рост портфеля корпоративных кредитов в 2023 году на 20,1%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Портфель корпоративных кредитов банков РФ в декабре вырос 1,8% против 2% в ноябре, в целом по итогам года прирост составил 20,1% по сравнению с 14,3% в 2022 году, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Одна из причин высоких темпов роста декабря - потребность компаний в заемных средствах для финансирования текущей деятельности, так как под конец года бюджетные выплаты не были доведены до всех исполнителей госконтрактов, а оставались на счетах в Федеральном казначействе.

В целом за 2023 год корпоративные кредиты выросли на 20,1%, что значительно превышает результат 2022 года (14,3%). Такой активный рост обусловлен несколькими факторами: финансирование текущей деятельности и реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики; финансирование сделок по выходу нерезидентов из российских активов (порядка 0,5 трлн рублей) и продолжение замещения внешнего долга (около 2,5 трлн рублей), а также проектное финансирование строительства жилья (годовой прирост составил +1,4 трлн рублей).

За 2023 год валютные кредиты сократились на умеренные $3,1 млрд (за 2022 год - на $30,2 млрд). Однако в четвертом квартале наметилась тенденция к росту валютного кредитования (+401 млрд рублей в рублевом эквиваленте). Кредиты выдавались преимущественно в валютах дружественных стран.

Темпы роста розничного кредитования в декабре замедлились до 0,2% с 1,6% в ноябре. По итогам года портфель розничных кредитов вырос на 23% против 9,5% в 2022 году.

Данные за декабрь по качеству кредитов ЦБ опубликует позднее. В ноябре доля проблемных кредитов продолжила снижаться практически во всех сегментах кредитования. В корпоративном портфеле она снизилась до 5,1% с 5,4%, в необеспеченном потребительском - до 7,8% с 7,9%, а в ипотечном осталась на уровне 0,6%. Частично улучшение показателей связано с ростом кредитного портфеля, но в сегменте потребительского кредитования - также с улучшением стандартов выдач из-за ужесточения макропруденциального регулирования, а в корпоративном - также с урегулированием крупной проблемной задолженности.

Показатели качества корпоративных кредитов с плавающими ставками пока остаются высокими, несмотря на рост ключевой ставки. Доля просроченной задолженности по состоянию на 1 декабря 2023 года составила всего 1,5%, что в том числе связано с активным ростом кредитного портфеля.

ЦБ РФ
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