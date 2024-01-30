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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Потребкредиты в России в декабре сократились на 0,1% к ноябрю

По итогам 2023 года показатель вырос на 15,7%, сообщает ЦБ РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в декабре сократилось на 0,1% с корректировкой на крупную сделку по продаже кредитов в размере около 250 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Это вызвано действием макропруденциальных ограничений и ростом ставок по кредитам. Банки существенно ужесточили критерии отбора заемщиков из-за постепенного исчерпания макропруденциальных лимитов (МПЛ).

Всего за 2023 год потребительские кредиты выросли на 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%), но это лишь немногим ниже результата за 2021 год (+20,1%).

"В целом можно сказать, что ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня после активного роста в мае-августе (+1,7-2,4% ежемесячно)", - говорится в обзоре.

ЦБ РФ
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