В России ипотечный портфель вырос в 2023 году на рекордные 34,5%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России ипотечный портфель банков в 2023 году вырос на рекордные 34,5% (в 2022 году - на 20,4%), говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится около 60% выдач) - на ставках по ним не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий, отмечается в обзоре.

В декабре, по предварительным данным ЦБ, банки сохранили высокие темпы роста ипотечного портфеля (прирост на 2,9% против 2,8% в ноябре), несмотря на ужесточение условий по льготным программам и рост рыночных ставок.

Объем ипотечных кредитов в декабре вырос на умеренные 8% - до 785 млрд рублей - против 726 млрд рублей в ноябре. Основной вклад внесли кредиты с господдержкой (в том числе на фоне анонсированных решений по ужесточению условий госпрограмм), их выдачи увеличились на 21% - до 655 млрд рублей - против 540 млрд рублей месяцем ранее. Выдачи по "Льготной ипотеке" выросли примерно до 280 млрд рублей (с 233 млрд рублей в ноябре). По "Семейной ипотеке" было выдано около 284 млрд рублейпротив 241 млрд рублейв ноябре. При этом выдачи рыночной ипотеки сократились на заметные 30% к ноябрю и составили 131 млрд рублей.

ЦБ в начале 2024 года ожидает сбалансированный рост и улучшение стандартов кредитования ипотеки, что предполагает не такой активный рост рынка, как в 2023 году. Среди основных факторов - изменение условий льготных программ, в том числе повышение первоначального взноса по "Льготной ипотеке" до 30% с 20%, ужесточение с 1 марта 2024 г. надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН, а также высокие ставки по рыночной ипотеке.

Кроме того, для ограничения системных рисков запланировано введение макропруденциальных лимитов по ипотеке.