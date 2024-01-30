В ЦБ РФ заявили, что банки лукавят, жалуясь на убытки от льготной ипотеки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Льготная ипотека остается выгодной для банков и после ужесточения ее параметров: маржа упала, но остается в плюсе, и кредитные организации, заявляя о ее убыточности, манипулируют цифрами, считает директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Мы в процессе, ведем диалог с банками, ждем от них цифры, дискутируем с ними. Есть элемент (это мое оценочное суждение) лукавства с их стороны в этих расчетах", - заявил он на пресс-конференции во вторник.

Данилов привел два примера некорректного расчета банками маржинальности льготной ипотеки. Так, один банк учитывает в доходности планируемое увеличение макронадбавок к ипотеке (ЦБ с 1 марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке заемщикам с высокой долговой нагрузкой).

"То есть иными словами, он хочет, чтобы Минфин компенсировал ему выдачи кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще?", - заявил Данилов.

Второй пример связан с нормативом краткосрочной ликвидности (НКЛ).

"Помните, у нас были послабления по НКЛ. Мы дали рекомендацию, что ниже определенного уровня лучше не снижать, но, к сожалению, отдельные банки все-таки допустили снижение норматива, иными словами, росли просто высокими темпами, утилизируя свою подушку ликвидности. А мы с нового года отменяем послабления по НКЛ и вводим плату, если надо добирать и не хватает собственной ликвидности. Банк говорит: вы ужесточаете требование по НКЛ, мы до этого потратились, ликвидность свою частично проели, теперь нам надо ее восполнять, эти средства из-за повышенного спроса стали дороже, давайте это тоже заложим в расчет. То есть пусть Минфин нам это компенсирует. Как вам это нравится вообще?", - заявил глава департамента ЦБ.

По его словам, если исключить эти два момента из расчетов, льготная ипотека уже будет прибыльной для банка.

"Чтобы вы понимали уровень хотелок, доходность этих программ до ужесточения со стороны правительства была сильно выше 20% годовых. По отдельным - в районе 50%. То есть банки были в шоколаде, сейчас доходность у них упала, но пока в наших расчетах я не вижу отрицательной доходности", - отметил Данилов.

В середине января оценку влияния ужесточения требований к выдаче льготной ипотеки дал Сбербанк. Крупнейший российский банк оценил падение доходности по льготной ипотеке с июля по декабрь 2023 года в 1,8 п.п. По его расчетам, без субсидирования падение выдач льготной ипотеки в I полугодии 2024 года могло составить 82% - до 87 млрд рублей с 495 млрд рублей во II полугодии 2023 года (среднемесячные выдачи в целом по рынку). С субсидированием снижение выдач в I полугодии 2024 года составит 37% - до 313 млрд рублей.

"Цифры эти мы подтвердить не можем. Посмотрите прогнозы всех банков, когда мы вводили ужесточение ипотеки от застройщика, какие там были прогнозы, как все упадет, рухнет, ничего не будет и так далее. Есть спад?", - заявил Данилов в ответ на просьбу прокомментировать расчеты Сбербанка.

"Мы с банками дебатируем, но некоторые вещи, которые я вижу в их расчетах, вызывают у меня недоумение и большие вопросы", - добавил он.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности этого продукта привели к тому, что банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Первым их ввел Сбербанк, как следует из его презентации, с 11 января его комиссия для застройщиков по льготной ипотеке по ставке 8% составляет 7,5% от суммы кредита, по семейной ипотеке - 8,4%, по IT-ипотеке - 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 11,5%. Кроме того, теперь банк выдает льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков.

Вслед за Сбербанком комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Не одобрили подобную практику и в Минфине.