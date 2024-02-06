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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, заявили во вторник в пресс-службе ведомства.

"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен", - сообщил Минфин.

На текущий момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей). Таким образом, до принятия акта правительства выдача будет продолжена с учетом перераспределения.

В рамках этой программы сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить ипотеку по сниженной ставке может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. Программа действует до конца 2024 года.

На прошлой неделе Сбербанк уведомил, что прекратил принимать заявки на оформление кредитов по программе для IT-специалистов.

Минфин РФ Сбербанк
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