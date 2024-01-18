В Сбере заявили, что маржа от выдачи льготной ипотеки с марта будет нулевой

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Маржа от выдачи льготных ипотечных кредитов даже с учетом субсидирования ставки с марта из-за ужесточения регулирования будет нулевой, заявил исполнительный директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Артем Герасимович.

"Получается очень интересная патовая ситуация. Суммарное снижение маржинальности за счет мер регулирования составит 2,8 процентного пункта в марте. Без дополнительных мер наша маржа будет нулевая. Это с учетом того субсидирования, которое сейчас на рынке существует", - сообщил Герасимович в четверг на расширенном заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике.

ЦБ РФ с 1 марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). "В терминах ставки это регулирование будет стоить 1 процентный пункт", - отметил глава дивизиона "Домклик".

Параметры льготных ипотечных программ были скорректированы в декабре 2023 года. Минимальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Кроме того, еще на 0,5 процентного пункта (п.п.) была сокращена предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ. В сентябре этот показатель уже снижался на те же 0,5 п.п.

Сбербанк в январе скорректировал условия выдачи льготной ипотеки - заключение кредитного договора стало возможно при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Вслед за Сбербанком комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

Герасимович отметил, что банки не получают сразу же субсидию, как только выдают льготный ипотечный кредит. "Деньги приходят с лагом в полтора месяца. Это означает, что этот период, лаг временной, мы фактически не получаем деньги из бюджета, их проводки реально нет, и фондируемся. Прямым текстом - кредит убыточен для нас в этот период", - сказал он.

Сбербанк оценил падение доходности по льготной ипотеке с июля по декабрь 2023 года в 1,8 п.п. "Маржа составила минус 1,2 п.п.", - добавил глава "Домклика".

"Банк - это экономический субъект, целью которого является прибыль. Здесь дискуссия, наверное, вряд ли возникнет. Мы должны соблюдать определенную норму рентабельности, должны работать в плюс. Нерентабельные выдачи, с отрицательной доходностью мы в принципе для себя не рассматриваем", - объяснил Герасимович решение Сбербанка ввести комиссии для застройщиков по льготной ипотеке.

По оценкам Сбербанка, без субсидирования падение выдач льготной ипотеки в I полугодии 2024 года могло составить 82% - до 87 млрд рублей с 495 млрд рублей во II полугодии 2023 года (среднемесячные выдачи в целом по рынку). С субсидированием снижение выдач в I полугодии 2024 года составит 37% - до 313 млрд рублей.

"Мы считаем, что субсидирование позволит поддержать рынок. Выдачи среднемесячные в первом полугодии могут быть на уровне 313 млрд рублей, что, собственно, поддержит застройщиков и клиентов, у которых есть спрос. Поддержит самую важную отрасль в стране", - сказал Герасимович.

Он также прокомментировал заявление, что у застройщиков нет инструментов для финансирования выплаты комиссий банкам. По его словам, в кредитных линиях девелоперам по финансированию стройки предусмотрена определенная статья, в рамках которой такое финансирование возможно.

"Смотрим на рынок, как будет адаптироваться ситуация, будем принимать дальнейшие решения", - заявил глава "Домклика".