План поставки аграриям техники по фиксированным ценам расширен за счет комбайнов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Перечень сельхозтехники, которая закупается в рамках плана Минсельхоза и Минпромторга, с 2024 года содержит не только тракторы, но и некоторые другие виды машин. Об этом сообщил директор департамента по растениеводству Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"В 2024 году продолжим практику формирования плана закупок сельскохозяйственной техники. В этом году расширили план и к тракторам добавили зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели", - заявил Некрасов на заседании коллегии Минсельхозпрода Татарстана во вторник в Казани.

По его словам, в этом механизме есть два основных параметра, которые определяют его привлекательность. "Первое – это фиксация цены на одном уровне в течение всего года, второе – предоставление скидки со стороны Минпромторга по "программе 1432" (программа субсидирования производства сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях - ИФ) на всю технику, которая приобретена в рамках плана", - уточнил Некрасов.

Как сообщалось, план поставок сельхозтракторов российского и белорусского производства по фиксированным ценам на 2023 год Минсельхоз и Минпромторг утвердили в мае прошлого года. К концу декабря в его рамках аграриям было поставлено 5,5 тыс. тракторов. Больше всего такой техники купили Краснодарский край, Курганская, Владимирская, Тамбовская и Ростовская области.

С учетом положительных результатов в конце декабря 2023 года ведомства договорились сформировать аналогичный план на 2024 год.