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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме Friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Ожидается, что в 2024 году пилот будет расширен за счет подключения большего количества банков, а также юридических и физических лиц.

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"Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен", - сказано в сообщении ЦБ.

Среди новых участников пилота: Сбербанк, Тинькофф банк, РСХБ, банк "Русский стандарт", Новикомбанк, банк "Точка", расчетная НКО "Деньги.Мэйл.Ру", Экспобанк, РНКБ, АБ "Россия", МСП банк, ВБРР, банк "Оренбург", Примтеркомбанк, Росдорбанк, банки "Центр-инвест", "Кубань-кредит".

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Завершение тестирование и введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. При этом объем пополнения кошелька цифрового рубля за счет средств, размещенных на банковских счетах, ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц. Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей, сообщал ЦБ.

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