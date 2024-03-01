Банк России провел около 25 тыс. транзакций с цифровым рублем

Одна операция занимает несколько секунд, заявили в ЦБ РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России провел около 25 тысяч операций с цифровыми рублями, время проведения одной транзакции занимает несколько секунд, заявила в пятницу первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Порядка 19 тыс. операций в пилоте провели, реальных операций в c2c, то есть когда физическое лицо переводит физическому лицу. И порядка 6 тыс., когда человек оплачивает торгово-сервисные точки (c2b)", - сказала Скоробогатова на встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"В начале, конечно, мы видели ошибки на стороне банков. Напомню, что банки здесь выступают как посредники, через их мобильное приложение человек открывает кошелек и дальше проводит операции. Но банки очень оперативно все ошибки устраняли, и на сегодняшний день мы таких ошибок не видим. Сейчас в основном пользователи проводят стандартные операции. И всех пользователей интересует именно время проведения операций. Я должна сказать, что мы смотрим на факты и план, и мы сейчас проводим операции в несколько секунд", - добавила она.

По ее словам, за время пилотирования цифрового рубля было проведено около 3,5 тыс. операций с использованием смарт-контрактов. Пока это самые простые смарт-контракты, но на следующих этапах пилота их перечень будет расширен.

Цифровой рубль

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 17 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Кроме этого, ЦБ также обсуждает с Минфином использование цифрового рубля в бюджетном процессе. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.