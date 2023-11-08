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ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, говорится в сообщении пресс-службы.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля нужно отсканировать QR-код банкомата, после этого на смартфоне откроется ВТБ Онлайн. В качестве источника списания средств следует выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет и затем уже с банковского счета будет доступна для снятия в банкомате. Перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно и бесшовно для клиентов.

"Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах - большой шаг в этом направлении (внедрения цифровых рублей - ИФ), который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводит пресс-служба.

Функционал уже доступен клиентам банка, которое принимают участие в пилоте цифрового рубля. Получить деньги можно будет в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России, отмечает ВТБ.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме Friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. При этом объем пополнения кошелька цифрового рубля за счет средств, размещенных на банковских счетах, ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц. Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей, сообщал ЦБ.

ВТБ Георгий Горшков
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