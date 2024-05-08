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Electronic Arts вернулась к прибыли в IV финквартале, сократила выручку на 5%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, получила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года, однако сократила выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $182 млн, или 67 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $12 млн, или 4 цента на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка понизилась на 5% и составила $1,78 млрд против $1,874 млрд годом ранее.

По итогам 2024 фингода в целом EA увеличила чистую прибыль до $1,27 млрд, или $4,68 на акцию, с $802 млн, или $2,88 на акцию, годом ранее. Выручка повысилась до $7,56 млрд с $7,43 млрд, объем заказов увеличился на 1%, до $7,43 млрд.

Сама компания прогнозировала годовую прибыль в диапазоне $4,21-4,68 на акцию, объем заказов - на уровне $7,389-7,689 млрд.

EA за минувший фингод вернула акционерам $1,505 млрд за счет дивидендных выплат и выкупа акций. Компания сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 19 центов на акцию.

EA планирует в 2025 фингоду получить прибыль в диапазоне от $904 млн до $1,085 млрд, выручку - $7,1-7,5 млрд, объем заказов - $7,3-7,7 млрд.

Котировки акций EA на дополнительных торгах во вторник упали на 4% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года понизилась на 4,8%, до $34,8 млрд.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. Компания предлагает игры и как упакованный розничный товар, и как сетевой сервис, поставляемый на консоли, персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. В числе наиболее известных ее продуктов - FIFA, The Sims, Madden NFL, Battlefield и Apex Legends.

Electronic Arts
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