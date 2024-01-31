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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Белорусский завод "БелДжи" за год поставил в Россию 52 тысяч легковых Geely

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Белорусско-китайское совместное предприятие "БелДжи" произвело в 2023 году около 68 тысяч легковых авто марки Geely, 52 тысяч из которых были экспортированы в Россию, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик и назвал это большим успехом. Об этом сообщает "БелТА". "Начинается следующий этап - локализация компонентной базы", - добавил он.

Сообщается, что в 2021 году завод произвел 30 тыс. автомобилей, в 2022 году - почти 25 тыс. автомобилей.

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла.

Петр Пархомчик Geely Белоруссия БелДжи
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