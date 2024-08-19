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Разработку первого белорусского электромобиля обещают завершить до конца 2024 года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Разработка первого белорусского электромобиля завершится до конца 2024 года, первые опытные образцы будут продемонстрированы в декабре, сообщил телеканалу СТВ директор белорусско-китайского совместного предприятия "БелДжи" Геннадий Свидерский.

"На базе автомобиля X50 Академия наук создает опытную партию электромобилей, - сказал он. - В декабре изготовим первую партию, в январе будем проводить испытания".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что к 1 января 2025 года предприятие должно выйти на серийное производство электромобилей на базе модели Belgee X50.

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тыс. автомобилей в год с возможностью расширения.

Belgee официально вышел на российский рынок в начале июня 2024 года, его эксклюзивным дистрибьютором с 1 июля является компания "Слава Моторс Рус".

В настоящее время Belgee представлен на российском рынке кроссовером X50, созданным на основе китайской модели Geely Coolray, и среднеразмерным кроссовером X70 - адаптированной под российские условия эксплуатации версией китайской модели Geely Atlas Pro.

БелДжи Белоруссия Александр Лукашенко Слава Моторс Рус Belgee Геннадий Свидерский Китай
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