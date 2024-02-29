Чистая прибыль "Росгосстраха" снизилась почти на 26% в 2023 году

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Росгосстраха" в прошлом году снизилась почти на 26% и составила 4,952 млрд рублей против 6,739 млрд рублей годом ранее, согласно опубликованной отчетности страховщика по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за прошлый год.

Активы компании на конец 2023 года достигли 149,7 млрд рублей по сравнению со 139,05 млрд рублей годом ранее. Капитал за тот же период увеличился до 58,5 млрд рублей с 53,7 млрд рублей. Уставный капитал компании не менялся и составлял 14,68 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования увеличились до 82,8 млрд рублей за прошлый год по сравнению с показателем 70,4 млрд рублей за 2022 год. Выплаты "Росгосстраха" по операциям страхования, сострахования и перестрахования в 2023 году снизились до 32,1 млрд рублей с 40,9 млрд рублей годом ранее. Расходы на урегулирование убытков сократились до 3,7 млрд против 4,5 млрд рублей в 2022 году.

Доход "Росгосстраха" от инвестиционной деятельности за 2023 год оказался практически вдвое ниже, чем годом ранее, и составил 6,85 млрд рублей против 11,339 млрд рублей в 2022 году.

Инвестиции в дочерние предприятия за год увеличились больше чем на порядок - с 387 млн рублей в 2022 году до 5 млрд рублей по итогам прошлого года.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, составили 60,7 млрд рублей за прошлый год против 49,3 млрд рублей годом ранее. Отложенные аквизиционные расходы снизились до 19,4 млрд рублей по сравнению с 21,2 млрд рублей в 2022 году.

Обязательства компании увеличились в 2023 году до 91,2 млрд рублей по сравнению 85,3 млрд рублей в 2022 году. Доходы от страховой деятельности составили 7,7 млрд рублей против 4,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал акционерам направить 2 млрд рублей из числа чистой прибыли за 2022 год на выплату дивидендов. Если решение акционерами будет утверждено, почти всю сумму дивидендов получит банк "Открытие", которому принадлежит более 99% в капитале ПАО "Росгосстрах", миноритарным акционерам принадлежит менее 1% в капитале страховщика.