Россия в январе снизила экспорт бензина на 37% к 2023 году, дизтоплива - на 23%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ситуация с топливообеспечением всех субъектов РФ стабильна и находится под контролем штаба Минэнерго: экспорт дизтоплива в январе 2024 года снизился на 23%, а отгрузки на внутренний рынок были увеличены на 17%; экспорт бензина снизился на 37%, а отгрузки на внутренний рынок превышают показатели прошлого года на 7%, сообщило ведомство.

"Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и транспортными организациями проводят мероприятия по компенсации выпадающих объёмов автомобильного бензина, вызванного внеплановыми ремонтами на заводах: увеличено производство автомобильных бензинов крупными нефтяными компаниями; сокращен экспорт автомобильного бензина в дальнее зарубежье", - говорится в сообщении.

В рамках штаба Минэнерго России координируются действия нефтяных компаний и транспортных организаций, направленные на стабильное обеспечение отгрузок нефтепродуктов с НПЗ и их доставки до региональных рынков.

"В результате отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в январе 2024 года увеличены и превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 7% (на 150 тыс. т за 25 суток месяца), дизельного топлива - почти на 17% (на 490 тыс. т за 25 суток месяца). При этом экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива по сравнению с январем 2023 года сокращен на 37% и 23% соответственно", - сообщает ведомство.

"Дополнительно отмечаем, что в настоящее время работа терминала порта Усть-Луга восстановлена, а нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Усть-Луге ориентированы на экспорт нефтепродуктов и не участвуют в обеспечении внутреннего рынка моторными топливами 5-го экологического класса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на комплексе "НОВАТЭКа" по переработке стабильного газоконденсата в порту Усть-Луга (21 января), по предварительным данным, из-за внешнего воздействия. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что 24 января "НОВАТЭК-Усть-Луга" начал отгрузку нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания. Кроме того, экспортируется и стабильный газовый конденсат, из которого ранее на комплексе производились нефтепродукты - нафта, керосин, диззельная фракция, мазут и СУГ.

"Актуализированные ежемесячные производственные планы и балансы производства и распределения моторных топлив на 2024 год показывают, что выработка автомобильного бензина и дизельного топлива полностью покрывает потребности внутреннего рынка с учетом плановых ремонтов и экспортных поставок в дружественные страны. Кроме того, сформированы достаточные объемы запасов для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка: по автомобильным бензинам - 1,9 млн т, по дизельному топливу - 3,9 млн т, что на 16% и 7% выше, чем в январе 2023 года", - также сообщает Минэнерго РФ.