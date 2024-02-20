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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

РФ с начала года снизила нефтепереработку на 7%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия снизила нефтепереработку с начала года примерно на 7%, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на 7% (с января по 18 февраля 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года - ИФ). По итогам года ориентируемся на показатель, который есть в прогнозе социально-экономического развития, - 275 млн т", - сказал он.

Комментируя планы по экспорту нефти, Шульгинов сказал: "Мы должны учитывать, в том числе рекомендацию ОПЕК+ по добыче, исходя из наших обязательств будем определять величину экспорта".

В 2023 году Россия переработала 275 млн т нефти.

В конце января Минэнерго сообщало, что экспорт дизтоплива в январе 2024 года снизился на 23%, а отгрузки на внутренний рынок были увеличены на 17%; экспорт бензина упал на 37%, а отгрузки на внутренний рынок превышают показатели прошлого года на 7%. "Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и транспортными организациями проводят мероприятия по компенсации выпадающих объемов автомобильного бензина, что было вызвано внеплановыми ремонтами на заводах: увеличено производство автомобильных бензинов крупными нефтяными компаниями; сокращен экспорт автомобильного бензина в дальнее зарубежье", - говорилось в сообщении.

Николай Шульгинов Минэнерго РФ
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