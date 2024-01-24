"НОВАТЭК" начал отгрузку нефтепродуктов с Усть-Луги, произведенных до пожара

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК-Усть-Луга" начал отгрузку нефтепродуктов после возгорания на комплексе, произошедшего в воскресенье, следует из информации с сайтов отслеживания судов.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время компания отгружает нефтепродукты, которые были произведены до возгорания. Кроме того, экспортируется и стабильный газовый конденсат, из которого ранее на комплексе производились нефтепродукты.

Как сообщалось, в воскресенье на производственном комплексе "НОВАТЭК - Усть-Луга" произошло возгорание, по предварительной информации, из-за внешнего воздействия.

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" был остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее, сообщала компания.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

В 2022 году комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,8 млн т товарной продукции, в том числе 4,2 млн т легкой и тяжелой нафты, 1 млн т керосина, 1,5 млн т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), 78 тыс. т СУГ.

На предприятии реализуется проект строительства установки гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута) с сопутствующим расширением производственной мощности.