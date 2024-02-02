Биржевые цены на 95-й бензин пошли вниз вслед за 92-м

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на Аи-95 перешли к активному снижению после непрерывного роста на протяжении 17 торговых сессий, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам 2 февраля стоимость 95-го бензина на площадке опустилась на 1,9% по национальному индексу, до 53 887 рублей за тонну.

Кроме того, продолжилось падение цен на Аи-92, начавшееся 1 февраля, когда он подешевел на 5,6%. По итогам торговой сессии в пятницу 92-й бензин подешевел еще на 4,3%, до 46 194 рублей за тонну.

Одним из факторов снижения биржевых цен на бензин стало заявление Федеральной антимонопольной службы, сделанное 31 января. Ведомство отметило, что ряд нефтяных компаний не в полном объеме выполняет рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок и на биржу, а также напомнило об ответственности за несоблюдение критериев на фоне увеличившегося спроса на бензин.

По мнению участников рынка, другими причинами изменения динамики стали снижение торговой активности, а также ожидание коррекции цен "вниз" на фоне длительного роста в бензиновом сегменте СПбМТСБ.

Биржевые цены на бензин росли фактически весь январь и увеличились к концу месяца по сравнению с началом года на 24-26% на опасениях относительно дефицита предложения. Катализатором стали слухи о выходе в ремонт одной из установок на Нижегородском НПЗ "ЛУКОЙЛа", что впоследствии подтвердила компания.

Отраслевые чиновники заявляли, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабильна с точки зрения обеспеченности бензинами. 31 января Минэнерго сообщило, что экспорт бензина в январе 2024 года упал на 37%, а отгрузки на внутренний рынок превышают показатели прошлого года на 7%.