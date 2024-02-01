Авиакомпании мира увеличили пассажирооборот в 2023 году на 37%

Показатель достиг 94,1% от уровня допандемийного 2019 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании мира увеличили в 2023 году пассажирооборот на 36,9%, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В результате он восстановился до 94,1% от уровня допандемийного 2019 года.

Европейские авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот на международных рейсах на 22%. Загруженность бортов повысилась до 83,8% с 80,7% в 2022 году.

В Северной Америке первый показатель вырос на 28,3%, второй достиг 84,6% против 80,7% годом ранее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе пассажирооборот подскочил на 126%, загруженность рейсов поднялась до 83,1% с 74,1%.

Трафик на внутренних авиалиниях в Китае в прошедшем году взлетел почти на 139% и теперь превышает допандемийный уровень на 7,1%.

"Сильное восстановление после пандемии продолжилось и в 2023 году, - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Восстановление путешествий является хорошей новостью. Восстановление связей дает импульс мировой экономике".

Грузооборот мировых авиакомпаний в прошедшем году сократился на 1,9%. При этом относительно показателя 2019 года он ниже на 3,6%, сообщается в отчете ассоциации.

IATA представляет 320 авиакомпаний со всего мира, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.