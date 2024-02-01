Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Авиакомпании мира увеличили пассажирооборот в 2023 году на 37%

Показатель достиг 94,1% от уровня допандемийного 2019 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании мира увеличили в 2023 году пассажирооборот на 36,9%, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В результате он восстановился до 94,1% от уровня допандемийного 2019 года.

ЭкономикаДень, когда самолеты остановилисьДень, когда самолеты остановилисьЧитать подробнее

Европейские авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот на международных рейсах на 22%. Загруженность бортов повысилась до 83,8% с 80,7% в 2022 году.

В Северной Америке первый показатель вырос на 28,3%, второй достиг 84,6% против 80,7% годом ранее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе пассажирооборот подскочил на 126%, загруженность рейсов поднялась до 83,1% с 74,1%.

Трафик на внутренних авиалиниях в Китае в прошедшем году взлетел почти на 139% и теперь превышает допандемийный уровень на 7,1%.

"Сильное восстановление после пандемии продолжилось и в 2023 году, - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Восстановление путешествий является хорошей новостью. Восстановление связей дает импульс мировой экономике".

Грузооборот мировых авиакомпаний в прошедшем году сократился на 1,9%. При этом относительно показателя 2019 года он ниже на 3,6%, сообщается в отчете ассоциации.

IATA представляет 320 авиакомпаний со всего мира, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2024 годаПандемия коронавируса
IATA Северная Америка Уилли Уолш Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Росспецмаш отметил замедление роста выпуска и продажи сельхозтехники в России

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });