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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Оператор круизов Royal Caribbean завершил IV квартал с чистой прибылью

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский оператор круизов Royal Caribbean Cruises завершил четвертый квартал 2023 года с чистой прибылью, а также дал хорошие прогнозы на I квартал и 2024 год в целом.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $278 млн, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $500 млн, или $1,96 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,25 на акцию против убытка в $1,12.

Выручка увеличилась на 27,9% и достигла $3,33 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию при выручке в $3,36 млрд.

Доходы от продажи билетов в минувшем квартале выросли на 34,3% - до $2,29 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом.

Royal Caribbean планирует получить в первом квартале прибыль в диапазоне $1,1-1,2 на акцию, а по итогам всего 2024 года - $9,5-9,7. Эксперты оценивают квартальный показатель в $0,93 на акцию, годовой - $9,21.

За последние три месяца капитализация Royal Caribbeanвзлетела на 48,5% (до $32,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,8%.

Royal Caribbean США
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