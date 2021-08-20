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Туроператоры опасаются волны исков о возврате денег за отмененные из-за пандемии туры

Туроператоры опасаются волны исков о возврате денег за отмененные из-за пандемии туры
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры опасаются волны массовых судебных исков от туристов, чьи поездки были отменены из-за пандемии, особенно это касается зарубежных морских круизов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Осенью туроператоров может накрыть волна судебных исков, так как очень многие туристы не соглашаются на замену туров, аннулированных из-за пандемии, и требуют возврата средств. Но туркомпаниям неоткуда взять деньги на массовые возвраты. Три-четыре месяца активной работы летом 2021 года не дали необходимых оборотных средств, не говоря уже о прибыли. К тому же многие страны до сих пор закрыты, морские круизы не возобновлены. Как считают эксперты рынка, единственный выход из этой ситуации - дальнейшая отсрочка по обязательствам до 2023 года", - сообщила она.

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Как напомнила Тюрина, в соответствии с постановлением правительства №1073 туроператоры обязаны исполнить обязательства по перенесенным из-за пандемии турам или вернуть за них деньги до 31 декабря 2021 года. До этой даты остается немногим более четырех месяцев.

"Очевидно, что за такое время и в нынешней ситуации на рынке турбизнесу справиться с долгами будет трудно. РСТ дважды обращался к властям с просьбой внести изменения в постановление и продлить срок возврата денежных средств по неисполненным обязательствам турбизнеса до 2023 года. Первое письмо было направлено главе правительства Михаилу Мишустину сразу после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией в апреле нынешнего года. А в начале августа союз обратился с аналогичной просьбой к руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. Решения пока нет", - добавила она.

Тюрина подчеркнула, что туроператоры очень активно работают над тем, чтобы выполнить обязательства перед туристами. Ранее Ростуризм сообщил, что задолженность по отмененным в 2020 году турам к августу 2021 года сократилась с 44 до 7 млрд рублей.

"Но возместить оставшуюся сумму будет непросто, особенно компаниям, работавшим с такими востребованными направлениями, как Таиланд, Вьетнам, Италия, Испания, Франция и другими, которые до сих пор закрыты. Но тяжелее всего компаниям, которые специализируются на морских круизах. Уже два года этот вид путешествий практически недоступен для россиян. Сейчас европейские круизные компании пускают на борт туристов согласно регламенту ЕС, и россияне под него не подпадают. Royal Caribbean успела провести всего один круиз с участием туристов из России, но потом отказалась, так как "Спутник V" не признан ВОЗ. Наши сограждане могут пойти в круизы только нескольких компаний из luxury-сегмента, но это доступно единицам. Реальной альтернативы для любителей морских путешествий сейчас нет", - сказала она.

Как отметила пресс-секретарь РСТ, чем ближе конец года, когда операторы должны вернуть деньги за аннулированные туры, тем несговорчивее становятся туристы. Уже есть прецеденты, когда они обращаются в суд, чтобы вернуть деньги, и судьи выносят решение в пользу туриста на основании того, что до срока исполнения обязательств осталось очень мало времени.

"Если в ближайшее время не будет продлена отсрочка по обязательствам туроператоров, осенью такие иски начнут расти в геометрической прогрессии. В сегменте морских круизов, где почти 80% клиентов не готовы на замену туров, возможен реальный коллапс", - подчеркнула она.

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