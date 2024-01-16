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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Apple в 2023 году впервые стала лидером по продажам смартфонов

Мировые поставки смартфонов по итогам года снизились на 3,2%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. впервые стала крупнейшим производителем смартфонов по продажам в количественном выражении с долей рынка 20,1%. Samsung утратила лидерство впервые с 2010 года. Об этом говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC).

"Во втором полугодии наблюдался активный рост продаж бюджетных устройств на платформе Android, включая Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple, - отметила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Компания не только единственная из тройки лидеров зафиксировала положительную динамику по итогам года, но и впервые поднялась на первую строчку".

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 13,6%, китайская Xiaomi – на 4,7%, OPPO – на 9,9%. Между тем сравнительно новый игрок на рынке смартфонов, китайская Transsion, нарастила продажи на 30,8% и поднялась на пятую строчку по итогам года с долей рынка 8,1%.

Поставки смартфонов в мире в 2023 году сократились на 3,2% до 1,17 млрд штук, говорится в отчете IDC.

В четвертом квартале продажи смартфонов в мире выросли на 8,5% относительно того же периода предыдущего года - до 326,1 млн штук, при ожидавшемся повышении на 7,3%.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания IV кв. 2023г IV кв. 2022г изм. за год доля рынка в IV кв.2023г доля в IV кв.2022г
Apple 80,5 72,1 11,6 % 24,7 % 24,0 %
Samsung 53,0 59,5 -10,9 % 16,3 % 19,8 %
Xiaomi 40,7 33,2 22,7 % 12,5 % 11,0 %
Transsion 28,2 16,7 68,6 % 8,6 % 5,6 %
vivo 24,1 22,9 5,1 % 7,4 % 7,6 %
другие 99,5 96,1 3,5 % 30,5 % 32,0 %
Всего 326,1 300,6 8,5 % 100 % 100 %

Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания 2023г 2022г изм. за год доля рынка в 2023г доля в 2022г
Apple 234,6 226,3 3,7 % 20,1 % 18,8 %
Samsung 226,6 262,2 -13,6 % 19,4 % 21,7 %
Xiaomi 145,9 153,2 -4,7 % 12,5 % 12,7 %
OPPO 103,1 114,4 -9,9 % 8,8 % 9,5 %
Transsion 94,9 72,6 30,8 % 8,1 % 6,0 %
другие 361,8 377,2 -4,1 % 31,0 % 31,3 %
Всего 1166,9 1205,9 -3,2 % 100 % 100 %
Apple Samsung Xiaomi OPPO IDC
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