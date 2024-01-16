Apple в 2023 году впервые стала лидером по продажам смартфонов

Мировые поставки смартфонов по итогам года снизились на 3,2%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. впервые стала крупнейшим производителем смартфонов по продажам в количественном выражении с долей рынка 20,1%. Samsung утратила лидерство впервые с 2010 года. Об этом говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC).

"Во втором полугодии наблюдался активный рост продаж бюджетных устройств на платформе Android, включая Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple, - отметила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Компания не только единственная из тройки лидеров зафиксировала положительную динамику по итогам года, но и впервые поднялась на первую строчку".

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 13,6%, китайская Xiaomi – на 4,7%, OPPO – на 9,9%. Между тем сравнительно новый игрок на рынке смартфонов, китайская Transsion, нарастила продажи на 30,8% и поднялась на пятую строчку по итогам года с долей рынка 8,1%.

Поставки смартфонов в мире в 2023 году сократились на 3,2% до 1,17 млрд штук, говорится в отчете IDC.

В четвертом квартале продажи смартфонов в мире выросли на 8,5% относительно того же периода предыдущего года - до 326,1 млн штук, при ожидавшемся повышении на 7,3%.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания IV кв. 2023г IV кв. 2022г изм. за год доля рынка в IV кв.2023г доля в IV кв.2022г Apple 80,5 72,1 11,6 % 24,7 % 24,0 % Samsung 53,0 59,5 -10,9 % 16,3 % 19,8 % Xiaomi 40,7 33,2 22,7 % 12,5 % 11,0 % Transsion 28,2 16,7 68,6 % 8,6 % 5,6 % vivo 24,1 22,9 5,1 % 7,4 % 7,6 % другие 99,5 96,1 3,5 % 30,5 % 32,0 % Всего 326,1 300,6 8,5 % 100 % 100 %

Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):