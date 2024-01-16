Apple в 2023 году впервые стала лидером по продажам смартфонов
Мировые поставки смартфонов по итогам года снизились на 3,2%
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. впервые стала крупнейшим производителем смартфонов по продажам в количественном выражении с долей рынка 20,1%. Samsung утратила лидерство впервые с 2010 года. Об этом говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC).
"Во втором полугодии наблюдался активный рост продаж бюджетных устройств на платформе Android, включая Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple, - отметила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Компания не только единственная из тройки лидеров зафиксировала положительную динамику по итогам года, но и впервые поднялась на первую строчку".
Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 13,6%, китайская Xiaomi – на 4,7%, OPPO – на 9,9%. Между тем сравнительно новый игрок на рынке смартфонов, китайская Transsion, нарастила продажи на 30,8% и поднялась на пятую строчку по итогам года с долей рынка 8,1%.
Поставки смартфонов в мире в 2023 году сократились на 3,2% до 1,17 млрд штук, говорится в отчете IDC.
В четвертом квартале продажи смартфонов в мире выросли на 8,5% относительно того же периода предыдущего года - до 326,1 млн штук, при ожидавшемся повышении на 7,3%.
Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|IV кв. 2023г
|IV кв. 2022г
|изм. за год
|доля рынка в IV кв.2023г
|доля в IV кв.2022г
|Apple
|80,5
|72,1
|11,6 %
|24,7 %
|24,0 %
|Samsung
|53,0
|59,5
|-10,9 %
|16,3 %
|19,8 %
|Xiaomi
|40,7
|33,2
|22,7 %
|12,5 %
|11,0 %
|Transsion
|28,2
|16,7
|68,6 %
|8,6 %
|5,6 %
|vivo
|24,1
|22,9
|5,1 %
|7,4 %
|7,6 %
|другие
|99,5
|96,1
|3,5 %
|30,5 %
|32,0 %
|Всего
|326,1
|300,6
|8,5 %
|100 %
|100 %
Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|2023г
|2022г
|изм. за год
|доля рынка в 2023г
|доля в 2022г
|Apple
|234,6
|226,3
|3,7 %
|20,1 %
|18,8 %
|Samsung
|226,6
|262,2
|-13,6 %
|19,4 %
|21,7 %
|Xiaomi
|145,9
|153,2
|-4,7 %
|12,5 %
|12,7 %
|OPPO
|103,1
|114,4
|-9,9 %
|8,8 %
|9,5 %
|Transsion
|94,9
|72,6
|30,8 %
|8,1 %
|6,0 %
|другие
|361,8
|377,2
|-4,1 %
|31,0 %
|31,3 %
|Всего
|1166,9
|1205,9
|-3,2 %
|100 %
|100 %