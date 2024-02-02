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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Индекс потребдоверия в США в январе вырос до 79 пунктов - лучше прогноза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта в декабре, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

Январское значение индекса является максимальным с июля 2021 года, что говорит об улучшении настроений американцев в условиях замедления инфляции и устойчивости экономики.

В январе 2023 года значение индекса составляло 64,9 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в прошлом месяце вырос до 81,9 пункта с 73,3 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 77,1 пункта с 67,4 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 года 2,9%. В декабре 2023 года они составляли 3,1%.

Оценка потребителями инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 2,9%.

Предварительное значение февральского индекса потребительского доверия будет опубликовано 16 февраля.

США Мичиганский университет
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