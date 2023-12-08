Индекс потребдоверия в США в декабре подскочил до максимума с августа

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индикатор обновил максимум с августа.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренный рост до 62 пункта.

В декабре прошлого года значение индикатора находилось на отметке 59,8 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце вырос до 74 пунктов с 68,3 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до 66,4 пункта с 56,8 пункта.

Инфляционные ожидания на ближайший год среди населения в этом месяце рухнули до минимальных с марта 2021 года 3,1% с 4,5% в ноябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) понизилась до 2,8% с ноябрьских 3,2%.

Окончательное значение декабрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 22 декабря.