Индекс потребдоверия в США в январе обновил максимум с июля 2021 года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до максимальных с июля 2021 года 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 70 пунктов.

В январе прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,9 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце вырос до 83,3 пункта с 73,3 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до 75,9 пункта с 67,3 пункта.

"На взгляды потребителей положительно повлияли уверенность в улучшении ситуации с инфляцией и повышение ожиданий в отношении доходов", - отметил Мичиганский университет.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в этом месяце снизились до минимальных за три года 2,9% с 3,1% в декабре минувшего года, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) – до 2,8% с 2,9%.

Окончательное значение январского индекса потребительского доверия будет опубликовано 2 февраля.