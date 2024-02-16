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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Индекс потребдоверия в США в феврале вырос слабее прогноза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В феврале индекс потребительского доверия в США вырос до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение до 80 пунктов.

В феврале прошлого года значение индикатора находилось на отметке 67 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце снизился до 81,5 пункта с 81,9 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода повысился до 78,4 пункта с 77,1 пункта, также обновив максимум с июля 2021 года.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в этом месяце выросли до 3% с минимальных за три года 2,9% в январе, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 2,9%.

"Потребители вновь выразили уверенность в том, что инфляция продолжит замедляться, а рынки труда останутся сильными", - отметила директор Мичиганского университета по опросам потребителей Джоан Сюй.

Окончательное значение февральского индекса потребительского доверия будет опубликовано 1 марта.

США Мичиганский университет
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