"Интер РАО" выкупила долю структуры Мордашова в СП по модернизации Каширской ГРЭС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Интер РАО - Электрогенерация" (входит в ПАО "Интер РАО") стало собственником 99,99% долей ООО "Каширская ГРЭС", владельцем оставшихся 0,01% также является структура "Интер РАО" - ООО "Актив-энергия", следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО "Каширская ГРЭС" было создано в 2021 году "Интер РАО" и ООО "Нордэнергогрупп" (структура Алексея Мордашова) для реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС с использованием оборудования АО "Силовые машины". Чуть позже стороны также подписали соглашение о совместной реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС и дальнейшей эксплуатации новых энергоблоков электростанции.

"Так как запуск проекта в части проектирования, строительства и производства оборудования успешно состоялся, с целью дальнейшего обеспечения сроков модернизации принято решение о консолидации доли в руках одного участника", - прокомментировал "Интерфаксу" сделку представитель "Интер РАО".

По его словам, параметры проекта не менялись.

"Цена сделки определялась на основе осуществленных со стороны "Нордэнергогрупп" инвестиций в ООО "Каширская ГРЭС", - сказал представитель "Интер РАО", не раскрыв точную сумму.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, вклад "Нордэнергогрупп" в капитал "Каширской ГРЭС" на 17 ноября 2023 г. составлял 5,68 млрд руб.

Каширская ГРЭС была построена ещё в 1922 г. Это была первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО. Ее установленная мощность тогда составляла 12 МВт. На пике мощность ГРЭС достигала 2068 МВт. С 2019 г. "Интер РАО" начала вывод энергоблоков станции из эксплуатации, и сейчас ее мощностью равна нулю.

В 2021 г. Каширская ГРЭС была отобрана в рамках конкурса на модернизацию с использованием отечественного оборудования. К 2028 г. на электростанции будет построено два энергоблока общей мощностью 900 МВт на базе российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной АО "Силовые машины" Мордашова.

Первые поставки оборудования должны состояться в 2025 году.