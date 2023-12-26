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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Силовые машины" изготовили первую коммерческую газовую турбину ГТЭ-170

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" изготовило первую коммерческую газовую турбину большой мощности ГТЭ-170 в комплекте с генератором и котлом-утилизатором, сообщает пресс-служба компании. Оборудование изготовлено для Нижнекамской ТЭЦ "Татнефти".

В 2024 году "Силовые машины" планируют передать заказчикам следующие две газовые турбины, в 2025 - шесть турбин, а в 2026 - восемь турбин, сообщила пресс-служба, не уточняя названия компаний.

С 2027 года концерн намерен поставлять по 10 газовых турбин в год с перспективой дальнейшего увеличения. При этом будут обеспечены сервис оборудования, производство и поставка запасных частей.

Головной образец газовой турбины ГТЭ-170 "Силовые машины" собрали в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что четыре турбины ГТЭ-170 в 2024-2025 годах будут поставлены на Каширскую ГРЭС "Интер РАО", еще четыре - в 2025-2026 годах на объекты "РусГидро" на Дальнем Востоке.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.

РусГидро Силовые машины Татнефть
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