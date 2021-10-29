"Интер РАО" и структура Мордашова учредили СП для модернизации Каширской ГРЭС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" и ООО "Нордэнергогрупп" (структура Алексея Мордашова) учредили паритетное ООО "Каширская ГРЭС", следует из материалов "СПАРК-Интерфакс".

Общество было зарегистрировано 27 октября. Управляющей компанией значится ООО "Интер РАО - управление электрогенерацией".

"СП создано с целью модернизации Каширской ГРЭС", - прокомментировал "Интерфаксу" представитель "Интер РАО" создание СП.

Каширская ГРЭС была возведена в 1922 году. Это была первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО. Ее установленная мощность тогда составляла 12 МВт. На пике мощность ГРЭС достигала 2068 МВт. С 2019 года "Интер РАО" начала вывод энергоблоков станции из эксплуатации, и сейчас ее мощностью равна нулю.

В 2021 году Каширская ГРЭС была отобрана в рамках конкурса на модернизацию с использованием отечественного оборудования. К 2028 году на электростанции будет построено два энергоблока общей мощностью 900 МВт на базе российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной АО "Силовые машины" Мордашова.

Первые поставки оборудования должны начаться в 2025 году.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 г. составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.