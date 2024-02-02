Разрешение на сделки с акциями "Русснефти" позволит финализировать выход Glencore

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин разрешил совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения акциями ПАО НК "Русснефть".

Соответствующее распоряжение Владимира Путина от 2 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как объяснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, данный документ позволит финализировать выход швейцарской Glencore из акционерного капитала "Русснефти", а также продолжить процесс деофшоризации владения акциями НК.

Glencore, которой через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46% уставного капитала "Русснефти" (31,28% обыкновенных акций), договорилась о продаже доли в НК "Русснефть" еще в декабре 2021 года. Компания планировала закрыть сделку в первой половине 2022 года, однако официально об ее завершении объявлено не было.

В сентябре 2023-го президент НК Евгений Толочек сообщал, что де-факто швейцарский трейдер не участвует в управлении компанией: "Эта тема уже давно закрыта, страница перевернута. В составе учредителей Glencore нет".

По данным на середину 2023 года, еще около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежало компаниям близким к топ-менеджменту НК и семье ее основателя Михаила Гуцериева: Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также а также ПАО "ЭсЭфАй" (8,38%).

Ряд компаний из цепочки владения "Русснефтью" в декабре 2023-го редомицилировались с Кипра в Россию. Речь идет о Bradinar Holdings и Negard Holdings, которая является 100%-й дочерней структурой первой и является учредителем ЗАО "Млада" и ОАО "ИК Надежность".