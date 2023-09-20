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Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Glencore еще в 2022 году вышел из акционерного капитала "Русснефть", продав свою долю, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"Эта тема уже давно закрыта, страница перевернута. В составе учредителей Glencore нет", - сказал Толочек.

Он не уточнил, кто выступил покупателем доли.

Как сообщалось, Glencore договорилась о продаже доли в НК "Русснефть" в декабре 2021 года. Компания планировала закрыть сделку в первой половине 2022 года, однако официально об ее завершении объявлено не было.

Glencore владел 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% обыкновенных акций через свою структуру Rambero Holding.

Glencore Русснефть
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