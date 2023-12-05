Минфин будет покупать валюту/золото по бюджетному правилу на 11,7 млрд рублей в день

Речь идет о периоде с 7 декабря по 12 января

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минфин с 7 декабря по 12 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 362 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило минус 117,2 млрд рублей.

Минфин 7 августа впервые с февраля 2022 года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем за период по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем покупок вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день).

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок, но с января 2024 года регулятор планирует возобновить проведение операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.