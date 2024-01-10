"Вымпелком" купил 40% платформы для автоматизации медиапланирования Tamburin

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ООО "Хайв" ("дочка" ПАО "Вымпелком", созданная для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 40% ООО "ТИЭМБИ" - разработчика платформы для автоматизации медиапланирования Tamburin.

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 29 декабря 2023 года. Доля была приобретена у сооснователя и гендиректора ООО "ТИЭМБИ" Натальи Ивановской, которая сохранила за собой 50% компании. Еще 10% принадлежит Александру Матушко.

В "Вымпелкоме" подтвердили "Интерфаксу" факт сделки, не назвав при этом ее сумму.

В компании рассказали, что ООО "ТИЭМБИ" (Tamburin) - SAAS-платформа автоматизации эконометрического моделирования и управления медиа-миксом для брендов и рекламных агентств. В портфеле компании - более 50 клиентов в России и СНГ.

"Платформа позволяет спрогнозировать продажи на основе готового медиаплана клиента и построить оптимальные сценарии продаж, рассчитать вклад каждого медиа в продажи и рассчитать оптимальный медиа-микс на заданный бюджет для максимизации возврата инвестиций в рекламу", - рассказали в "Вымпелкоме".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТИЭМБИ" зарегистрировано в декабре 2020 года. По итогам 2022 года выручка компании составила 5,7 млн рублей, чистый убыток - 2,2 млн рублей.