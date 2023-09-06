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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Индекс активности в сфере услуг США в августе вырос до максимума за полгода

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали снижения показателя

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Таким образом, он достиг максимальной отметки за последние полгода. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали его снижения до 52,5 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Индикатор остается выше этой отметки восемь месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в августе поднялся до 57,5 пункта с 55 пунктов в предыдущий месяц, новых экспортных заказов - до 62,1 пункта с 61,1 пункта.

Индикатор активности предприятий повысился до 57,3 пункта против 57,1 пункта в июле, занятости - до 54,7 пункта против 50,7 пункта.

"Настроения среди респондентов различаются в зависимости от отрасли. Однако большинство респондентов положительно оценивают деловые и экономические условия", - заявил глава комитета по исследованиям бизнеса ISM Services Энтони Нивс.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный в среду, в прошлом месяце опустился до 50,5 пункта по сравнению с 52,3 пункта в июле, согласно окончательным данным. Это минимальное значение за последние семь месяцев.

Эксперты не ожидали пересмотра с предварительно объявленного значения в 51 пункт.

США
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