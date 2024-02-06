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"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - АО "Роснано" намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", созданной для реализации проекта гибких планшетов, говорится в сообщении на Федресурсе.

Кроме того, "Роснано" передало в правоохранительные органы материалы проверки о ходе реализации этого проекта, заявили "Интерфаксу" в компании.

"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств", - сообщили в "Роснано".

Проект гибких планшетов

ООО "Пластик Лоджик" (сейчас на 100% принадлежит "Роснано") создано в 2010 году в рамках совместного проекта "Роснано" и британской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тыс. штук в год, а также создания в России R&D-центра.

"Роснано" в 2010 году вошло в капитал Plastic Logic, купив 33,75% ее акций. Британская компания получила первый транш финансирования в размере $300 млн, из которых $150 млн "Роснано" инвестировало в ее капитал. Кроме того, "Роснано" согласилось предоставить британской компании гарантии по привлечению заимствований на $100 млн. Еще $50 млн в этот проект вложил венчурный фонд Oak Investment. В октябре 2011 года "Роснано" увеличило долю в капитале Plastic Logic до 43,84%.

В 2011 году возглавлявший тогда "Роснано" Анатолий Чубайс презентовал проект Владимиру Путину (в то время являлся премьер-министром РФ) и рассказал о планах использования планшетов на пластиковой основе в российских школах. Однако проект так и не был реализован.

В 2014 году Счетная палата провела проверку компании. По данным ведомства, "Роснано" купило за 7,1 млрд рублей 44% акций ирландской Plastic Logic Holding. Затем средства почти сразу же были переведены в Plastic Logic Luxemburg. Параллельно с этим в России было учреждено ЗАО "Пластик Лоджик" (позднее преобразовано в ООО), которое под поручительство "Роснано" брало кредиты в банках на 5,7 млрд рублей и выдавало их в качестве займа компании Plastic Logic Luxemburg под льготные проценты до 2020 года. На эти кредитные деньги Plastic Logic Luxemburg покупало акции своего кредитора - российской "Пластик Лоджик".

В результате этой схемы на счетах зарубежной Plastic Logic Luxemburg (с учетом сложной системы взаимозачетов) было более 5 млрд рублей, а на счетах российского "Пластик Лоджик", которое на тот момент напрямую не принадлежало "Роснано", осталось к 2013 году 620 млн рублей. По данным аудитора, технологии не были закуплены, а завод в Зеленограде так и не построен.

В 2016 году "Роснано" пыталось реанимировать проект и планировало привлечь в него стратегических инвесторов.

В марте 2023 года "Роснано" через суд взыскало с "Пластик Лоджик" 700 тыс. рублей.

По итогам 2022 года ООО "Пластик Лоджик" получило чистый убыток в размере 702,4 млн рублей, который увеличился по сравнению с 2021 годом в 2,9 раза с 243,8 млн рублей. В 2020 году убыток составлял 515,2 млн рублей.

Роснано Plastic Logic Анатолий Чубайс Пластик Лоджик
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