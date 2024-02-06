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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Песков заявил, что в "Роснано" идут "нелегкие процессы"

Представитель Кремля переадресовал в правительство вопросы о ситуации в этой компании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали в правительство вопросы по поводу ситуации в "Роснано", где идут "нелегкие процессы".

О ситуации в "Роснано" журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова во время общения с ним во вторник, когда стало известно, что АО "Роснано" намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", созданной для реализации проекта гибких планшетов. Представители СМИ уточнили у Пескова, как в Кремле оценивают текущую ситуацию в корпорации и остаются ли шансы, что компания поправит свое финансовое положение и заработает.

"Там нелегкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, с долгами, это корпоративные процессы, это больше прерогатива правительства", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Роснано
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