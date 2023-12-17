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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Кабмин пообещал сделать все необходимое для финансового оздоровления "Роснано"

Кабмин пообещал сделать все необходимое для финансового оздоровления "Роснано"
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Все меры, необходимые для финансового оздоровления госкорпорации "Роснано", будут приниматься, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Все директивы им ("Роснано" - ИФ) даны, и министерство финансов следит за финансовым состоянием этой организации. Все, что необходимо, будет делаться", - сказал Чернышенко в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на вопрос, принято ли решение о финансовом оздоровлении госкорпрации.

В начале октября 2023 года "Роснано" в своем отчете предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

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В октябре Чернышенко говорил, что правительство РФ проводит оценку портфеля проектов "Роснано" в рамках усилий по финансовому оздоровлению госкомпании, чтобы понять, какие из них подлежат реализации, а какие нужно будет закрывать.

Чистый долг "Роснано" на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года. На прошлой неделе "Роснано" выплатило последний купон и погасило облигации серии БО-002P-05 без госгарантии на общую сумму 5,7 млрд рублей. Трехлетний выпуск на 5,5 млрд рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,75% годовых. Размер выплаты по последнему, 6-му, купону составил 185,1 млн рублей.

О финансовых проблемах "Роснано" стало известно еще в конце 2021 года: тогда компания сообщила о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок".

Роснано Дмитрий Чернышенко
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