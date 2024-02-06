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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ММК заплатил windfall tax в размере 3,3 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 2023 году заплатил налог на сверхприбыль в размере 3,266 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за 2023 год.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако сумму налога можно было снизить в два раза - до ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК
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