ММК заплатил за шахту имени Тихова 22,5 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Группа ММК, которая в 2023 году купила шахту имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе, заплатила за угольный актив 22,549 млрд рублей, включая 17,514 млрд рублей в виде займов, погашенных в пользу бывших владельцев компании, говорится в консолидированной отчетности Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за 2023 год.

Сделка по покупке ООО "ММК-Уголь" у ПАО "Кокс" (входит в группу ПМХ) активов шахты была закрыта в июле прошлого года.

Мощность Шахты имени Тихова составляет около 1,3-1,5 млн тонн добычи угля в год с перспективными планами расширения до 2,8 млн тонн. Шахта добывает марку угля 2Ж, это сырье имеет одни из лучших технологических характеристик для жирных марок коксующихся углей.

При объявлении о закрытии сделки ее условия в ММК и ПМХ не раскрывали. Однако весной 2023 года группа ПМХ объявила о планах продажи угольного актива в сообщении для держателей евробондов на $350 млн с погашением в 2025 году (ООО "Шахта имени С.Д.Тихова" являлась одним из гарантов по выпуску, для исключения предприятия из этого списка нужно согласие владельцев еврооблигаций). ПМХ рассчитывал получить за шахту не менее 22 млрд руб., которые намеревался направить на сокращение долговой нагрузки.

ММК в 2023 году нарастил EBITDA на 26,2%, до 195,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Средний прогноз по EBITDA аналитиков, принимавших участие в опросе "Интерфакса", составлял 191,5 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA сложилась на уровне 25,6%, увеличившись на 3,4 п.п.

Выручка в 2023 году выросла на 9,1%, до 763,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 748 млрд рублей), чистая прибыль - на 68,2%, до 118,4 млрд рублей.

Чистый долг остался в отрицательном значении - минус 89,3 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA составило минус 0,46х.

FCF ММК упал в прошлом году на 58%, до 30,7 млрд рублей (консенсус-прогноз - 31 млрд рублей).