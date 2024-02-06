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Nintendo увеличила чистую прибыль на 18% в III финквартале

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. увеличил чистую прибыль и сократил выручку в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь), при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем финквартале повысилась на 18% и составила 136,7 млрд иен ($920 млн).

Выручка Nintendo сократилась на 6% - до 598,6 млрд иен.

Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали чистую прибыль на уровне 130,3 млрд иен при выручке в 568,7 млрд иен.

Nintendo улучшила прогнозы на текущий фингод, который завершается в марте. Теперь компания ожидает получить выручку в размере 1,63 трлн иен (предыдущий прогноз - 1,58 трлн иен) и чистую прибыль на уровне 440 млрд иен (ранее - 420 млрд иен).

Также компания ожидает продать 15,5 млн игровых приставок Nintento Switch вместо ожидавшихся ранее 15 млн.

Продажи этой консоли, появившейся на рынке семь лет назад, поддерживаются высоким спросом на популярные игры, включая серии Zelda и Super Mario, отмечает CNBC. Продажи игр Super Mario подстегнул выход фильма по мотивам игры - кино стало одним из самых успешных в 2023 году, его кассовые сборы в мире оцениваются в $1,36 млрд.

Котировки акций Nintendo во вторник снизились на 0,5%, однако отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев подскочила в полтора раза, до 9,87 трлн иен, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 за этот период прибавил 30,6%.

Nintendo Япония
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