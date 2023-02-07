Nintendo за 9 месяцев фингода снизила чистую прибыль на 5,8%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo за девять месяцев финансового года (апрель-декабрь) сократил чистую прибыль на 5,8% относительно того же периода годом ранее – до 346,23 млрд иен, сообщается в отчетности компании.

В третьем финквартале показатель составил 115,78 млрд иен, что оказалось ниже среднего прогноза опрошенных Quick аналитиков в 159,06 млрд иен, сообщает MarketWatch.

Выручка Nintendo за девять месяцев сократилась на 1,9% - до 1,295 трлн иен.

Продажи игровых консолей Switch за этот период составили 14,9 млн штук против 18,95 млн годом ранее. При этом продажи видеоигр для приставки снизились до 172,1 млн копий со 179,3 млн.

Nintendo ухудшила прогнозы на текущий фингод и теперь ожидает снижения выручки на 5,6% – до 1,6 трлн иен ($12,06 млрд). Ранее предполагалось ее сокращение на 2,7%.

Чистая прибыль, как предполагается, упадет на 22,5% и составит 370 млрд иен по сравнению с прежде ожидавшимся снижением на 16%. Продажи консолей прогнозируются в этом фингоду на уровне 18 млн штук против 19 млн штук ранее, игр для них – до 205 млн копий против 210 млн.

Котировки акций Nintendo во вторник выросли менее чем на 0,1%, однако отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость компании за последние три месяца уменьшилась на 9,7% (до 6,55 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,7%.